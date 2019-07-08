Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Geçtiğimiz haftayı 5.62 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.74 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.7052 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7858 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.36 itibarıyla 5.7385 TL seviyesinde işlem görürken, 6.4069 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4440 TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7280 TL'nin destek, 5.8240 TL direnç konumunda olacağını belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 96.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1222 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.98 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.073,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile ulaştırma oldu.

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Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 97.890,96 puana kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 260,2 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, haftayı 253,1 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2,9 yükselişle 260,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.406,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.395 doların desteğinin kırılması durumunda 1.387'nin önemli destek, 1.415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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