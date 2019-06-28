Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.77 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7487 TL'yi, en yüksek ise 5.7862 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.18 itibarıyla 5.7603 TL seviyesinde işlem görürken, 6.5549 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5739 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 95.65 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1382 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.73 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.55 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 95.716,55 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.500-96.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Japonya'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak oturumların ve buradan gelen haber akışlarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyesine yükselebileceğini, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN 262 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 259,7 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışın hemen üzerinde 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.754 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,20 artışla 1.412,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Özellikle zirveden küresel ekonomik görünüm ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelecek haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.