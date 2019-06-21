Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.76 TL seviyesinden başladı. Dolar, bugün gün içerisinde en düşük 5.7553 TL'yi, en yüksek ise 5.8267 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.29 itibarıyla 5.8142 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5858 TL seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolarda 5.8530 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5.7380 TL'nin destek konumunda izleneceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 düşüşle 96.09 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1321 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.92 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 415,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Güne düşüşle başlayan ve satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.537,55 puana kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

GRAM ALTIN 260 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle Eylül 2013'den bu yana ilk defa 1.400 doların üzerini gören ons altın, şu dakikalarda 0,34 primle 1.393,33 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının yeni zirveleri gördüğünü kaydetti. Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında 1.417 doların direnç, 1.390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Ons altının değer kazanmasının yurt içinde altının gram fiyatının da değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi. Altının gram fiyatında geri çekilmelerde 257 lirayı takip edeceğiz, 257 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremezse 252 liraya kadar gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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