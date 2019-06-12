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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

12.06.2019 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7833 TL'yi, en yüksek ise 5.8298 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 14.10 itibarıyla 5.8015 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5725 TL seviyesinde bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 96.68 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1324 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.70 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 92.605,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.614,40 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 92.500-93.000 puan bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

GRAM ALTIN 249 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 247,6 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 249,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 1.335,19 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, dolar varlıklarının değer kaybetmesi, ABD Merkez Banksı'nın (Fed) 2019 yılı içerisinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için teknik olarak 1.335 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.


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