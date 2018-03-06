Piyasalarda seyir pozitif! Bunlar takip edilecek

Küresel piyasalar, "ticaret savaşlarına" ilişkin tedirginliklerin hafiflemesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi bugün açıklanacak reel efektif döviz kuru takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirileceğini açıkladığı ek vergilerin ardından gündeme gelen "ticaret savaşları" söyleminin piyasalarda neden olduğu tedirginlik, Trump’ın dünkü açıklamalarının ardından hafifledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kazandı. Analistler, güne negatif başlayan endekslerin, Trump'ın ek gümrük vergilerine ilişkin görece olumlu açıklamalarının ardından yönünü yukarı çevirdiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin söz konusu vergilere ilişkin sorularını yanıtlarken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerde sonuca ulaşılması durumunda Kanada ve Meksika'nın, söz konusu vergilerden muaf tutulabileceğine işaret etmişti. Özellikle ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi olan Kanada'nın ek gümrük tarifesinden muaf tutulabileceği ihtimali, yatırımcıların Amerikalı şirketlerin hisse senetlerine yönelik iştahını olumlu etkiledi.

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Avrupa tarafında, İtalya'da hafta sonu gerçekleştirilen seçim sonrası oluşan hükümet belirsizliği ve İngiltere'de Brexit'e ilişkin gelişmelere karşın İtalya hariç pay piyasalarında, artan küresel risk iştahına paralel yükselişler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi negatif ayrışarak günü yüzde 0,42 azalışla tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan alış ağırlıklı seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, altının ons fiyatı ve Brent petrolün varil fiyatı yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün açıklanan şubat ayı enflasyonunun yüzde 0,73 ile beklentileri aşması sonrası 116.500 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkili olan alımlarla kayıplarını telafi ederek artıya geçti ve günü yüzde 0,07 değer kazancıyla 116.946 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi bugün açıklanacak reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.10 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

14.00 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

18.00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri