Piyasalarda salgın etkisi sürüyor! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Corona salgınını güçlü etkileri finansal piyasalarda da devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada, ekonomi nerdeyse salgının yayılma hızının kırılması amacıyla devreye sokulan tedbirlerin etkisiyle ekonomi durdu. Yeni haftada piyasaları neler bekliyor, neler takip edilecek?

Uzun süredir bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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