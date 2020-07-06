Piyasalarda bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda geçen hafta pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün de yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülürken, yeni haftada veri odaklı seyrin devam edeceği belirtiliyor.

Geçen hafta ABD'de bir günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan kişi sayısı rekor kırarken, ekonomilerin açılmasının ardından dünya çapında açıklanan verilerden pozitif sinyallerin alınması dikkati çekti. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artmasının yanı sıra fabrika siparişleri de toparlanma kaydetti. Öte yandan Çin, Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sektörde önemli iyileşmeye işaret etti.

Jeopolitik tarafta ise görece sakin bir haber akışının izlendiği geçen hafta, salgında ikinci dalga endişelerinin önüne geçen pozitif veriler pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle cuma günü tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kazandı. Bugün de ABD'de endeks vadelilerinin yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydettiği dikkati çekerken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 96,9 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise güne yüzde 0,67'den başlamasının ardından yüzde 0,70 sınırına yaklaştı.

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Avrupa tarafında geçen haftaya iyi başlayan pay piyasalarında, cuma günü ABD piyasalarının da tatil olmasının etkisiyle azalan risk iştahı nedeniyle düşüş gözlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 gerilese de, endekslerin haftalık bazda artıda kapattığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde risk alma iştahındaki artışın etkisiyle yukarı yönlü hareket eden Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1286 seviyelerinde hareket ediyor.

Geçen hafta genelinde pozitif bir seyir izlenen Asya borsaları, yeni haftaya da yükselişle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,4 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, beklentilerin üzerinde gelen haziran ayı enflasyon verisinin ardından cuma gününü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 1,4 yükseldi. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı.

Analistler, piyasalarda bu hafta yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret, Çin ve ABD'de ise enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, pay piyasalarında veri odaklı seyrin sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün de yoğun veri gündeminin bulunduğuna, ayrıca yurt içinde Hazine'nin 2 ayrı ihale gerçekleştireceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı fabrika siparişleri

10.00 Türkiye, TCMB haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu

10.30 Almanya, haziran ayı inşaat sektörü PMI

11.30 Euro Bölgesi, temmuz ayı Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı Reel Efektif Döviz Kuru

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, haziran ayı bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks

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