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Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

13.07.2020 - 09:02
Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.

Geçen haftanın ilk yarısında ABD'de açıklanan pozitif verilerden ve teşviklerin devam edeceği beklentilerinden güç bulan piyasalarda, haftanın ikinci yarısında azalan veri gündeminin etkisiyle ağırlıklı olarak salgında ikinci dalga endişeleri fiyatlandı.

ABD'de bazı eyaletlerde vaka sayısındaki artışların rekor kırmaya devam etmesi de piyasalarda satış baskısı yaratırken, ABD-Çin arasında artan gerilim ve Suriye ile Libya meseleleri jeopolitik tarafta en önemli risk unsurları olarak takip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü salgın nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

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Geçen hafta Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da hızlandığı görüldü. Trump'ın rekor bir sürede aşı üretme yolunda olduklarını ve çok yakın zamanda aşının duyurulacağına inandığını belirtmesinin ardından cuma günü Amerikan ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da ölüm riskini yüzde 62 azalttığının belirlendiği bildirildi. Ayrıca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği duyuruldu.

Analistler, piyasalarda bu hafta dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi, Çin'de ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, ayrıca perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ECB'den herhangi bir değişiklik beklenmediğini aktaran analistler, bu hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

New York borsasında cuma günü Kovid-19 tedavisine ilişkin iyimser beklentilerle Dow Jones endeksinde yüzde 1,44'lük, S&P 500 endeksinde yüzde 1,05'lik ve Nasdaq endeksinde yüzde 0,66'lık artış yaşandı. Geçen hafta 96,2-97,2 dar bandında hareket eden dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 96,5 seviyelerinde seyrediyor. Cuma günü yüzde 0,5690 ile 22 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından artan risk iştahı ile yükselişe geçerek günü yüzde 0,6430'tan tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,63 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında cuma gününü pozitif kapatan pay piyasalarının geçen hafta genelinde karışık bir seyir izlediği, avro/dolar paritesinin ise yükselişini 3. haftaya taşıyarak 1,13'ün üzerine yerleştiği görüldü. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Asya borsalarında yeni hafta pozitif bir seyirle başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı. Geçen hafta boyunca 6,84-6,87 bandında seyreden dolar/TL paritesi, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,86 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 kaynaklı haber akışının izleneceğini belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi
10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri


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