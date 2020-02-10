‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek

10.02.2020 - 09:45
Piyasalar yeni haftada bunları takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki verilerin, ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmesi doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verilerinin beklentileri aşması sonrası dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 98,7 ile son 4 ayın zirvesine çıktı. Pay piyasalarında ise etkisini artıran kar satışları ile düşüşler görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

Dolardaki değer kazancına karşın altının ons fiyatının da yükseliş eğilimini koruması ve ABD'nin 10 yıllık tahvilinin bileşik faizinin yüzde 1,65'lerden yüzde 1,56'nın altına gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin doların güçlenmesini sağladığını ancak Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın ve tahvillere yöneldiğini söyledi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171’e çıktı. Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi. Dünyada 2002-2003'de ortaya çıkan SARS salgınında çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirmişti. SARS'ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybının koronavirüs nedeniyle bir ay gibi kısa sürede aşılması tedirginliklerin devam etmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle bugün Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyretti. Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisinin ocakta yıllık yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artması ve ekonomi yönetiminin piyasayı likidite anlamında desteklemeye devam edeceği beklentileri ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası yetkililer arasındaki ticaretle ilgili görüşmeler ve açıklamalar piyasaların gündemini meşgul ederken, Euro ve sterlin, dolar karşısındaki değer kayıplarını geçen hafta boyunca devam ettirdi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Geçen hafta 1,10'un altına gerileyen Euro/dolar paritesi, bugün Asya piyasalarında 1,0950 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 121.015 puandan tamamladı. Cuma günü 6,05 sınırına kadar çıkan dolar/TL ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin etkisiyle bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyurmuştu.

Analistler, bu hafta veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell’ın Kongre'de salı ve çarşamba günleri gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, swap hamlesinin, döviz kurundaki oynaklığı azaltıcı etkide bulunmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, bankaların müşterilerinden aldığı ücret ve komisyonlara getirilen sınırlamaların ise açılışta banka hisseleri üzerinde baskıya neden olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 desteğinin kırılması durumunda 119.500 ve 118.200 seviyelerinin takip edileceğini, dolar/TL'de ise 5,95-6,05 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı iş gücü istatistikleri
12.30 Euro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.342 Değişim: -2,21% Hacim : 14.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.648 10.02.2020 Yüksek 121.190
Açılış: 120.459
6,0217 Değişim: 0,09%
Düşük 5,9746 10.02.2020 Yüksek 6,0250
Açılış: 6,0163
6,5770 Değişim: -0,18%
Düşük 6,5480 10.02.2020 Yüksek 6,5982
Açılış: 6,5886
305,04 Değişim: 0,43%
Düşük 301,79 10.02.2020 Yüksek 305,41
Açılış: 303,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.