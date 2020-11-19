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Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı! İşte beklenti

19.11.2020 - 09:10
Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmaları ile ilgili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışının devam ettiği görülüyor. Sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 349 bine ulaşırken, ülkeler tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü.

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New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı ise dün de devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Aşı haberlerine karşın tedbirlerin ekonomilerdeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği beklentileri ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi de yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar endeksi, 92,2-92,5 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde borsaların, teşvik beklentilerini fiyatlayarak yükseliş eğilimini dün de koruması dikkati çekti. Artan vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Bugün Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Altın ve petrol fiyatları ise, Asya piyasalarında şu dakikaya kadar yatay seyretti.

Yurt içinde, dün yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde alımların banka hisselerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, bankacılık endeksi günü yüzde 5,05 değer kazancıyla tamamladı.

Dün 7,7180'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, artan Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle öneminin arttığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, kası ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
18.00 ABD, ekim ayı konut satışları


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