Piyasalar karışık! Yoğun veri gündemi takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD'de teşvik paketine dair gelişmelerle dün negatif seyrin devam ettiği görülürken, bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde kararsız bir tablo olması dikkati çekiyor.

ABD'de teşvik paketine ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini, anlaşma sağlanana kadar görüşmelere devam edeceklerini söyledi. Mnuchin'in açıklamalarının ardından Trump da ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerini ve teklifi 1,8 trilyon doların üzerine çıkaracağını bildirdi.

Beyaz Saray yönetiminin aksine Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise 1,8 trilyon dolardan daha büyük bir Kovid-19 destek paketi fikrini reddederek 500 milyon dolarlık bir paketin daha uygun olacağını belirtti.

Başkanlık seçimlerine dair gelişmeler de takip edilirken, dün Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtladı. ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de yapılacak.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik verilerin ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Dolar endeksi yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi ile dün 93,3 seviyelerinden 93,9'a kadar yükselirken, bugün 93,8 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,691 ile iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,733'den tamamlarken, bugün 0,729 civarında seyrediyor. Dün beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler sonrası bugün açıklanacak verilerin önemi artarken, ABD endeks vadelilerinde ise karışık bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere'de artan Kovid-19 vaka sayıları karşısında başkent Londra için kısıtlama seviyesi "orta"dan "yükseğe" çıkarıldı. Bu kapsamda farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda buluşmaları yasaklandı.

Bugün de devam edecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ilk gününde ise Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma için müzakerelere devam kararı alınırken, üye ülkelere anlaşmasızlığa hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti. Bu süre dün dolarken, bugün Zirve'den gelecek açıklamalar kritik önem taşıyor.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında satış baskısı artarken, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1688 ile ekim ayının en düşük seviyesini görürken, bugün yeniden 1,17 sınırının üzerine çıktı. Avrupa endeks vadelilerinde de karışık seyrin hakim olduğu görüldü.

Asya tarafında ise yeni günde endekslerin kararsız bir tablo ortaya koyduğu görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde ise dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kaybıyla 1.180,43 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün en düşük 7,9035 ve en yüksek 7,9519 seviyelerini görmesinin ardından bugün 7,9390 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, Kovid-19 salgını kapsamında vaka sayılarındaki artış ve tedbirlerin sıkılaştırılmasına ilişkin gelişmelerin piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası teşvik paketine dair haber akışının öneminin arttığını söyledi.

ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de izlendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın kritik destek seviyesi olduğuna işaret ederek, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde 1.200 puanın gündeme gelebileceğini, altına inilmesi durumunda ise 1.150 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, eylül TÜFE

14.30 Türkiye, ekim ayı TCMB Beklenti Anketi

14.30 Türkiye, ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

Etiketler