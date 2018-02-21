‹ Önceki Haber 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor Sonraki Haber › Petrol fiyatları 64 doların üzerinde Petrol fiyatları 64 doların üzerinde

Piyasalar Fed tutanaklarını bekliyor

21.02.2018 - 09:48

Tutanakların, dolar ve faizler başta olmak üzere tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğun veri akışına odaklandı.

ABD'de, resmi tatil dolayısıyla önceki gün kapalı olan piyasalar, dün haftaya düşüşle başladı. Veri gündeminin zayıf olduğu günde, Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. 2 yıl vadeli tahvil faizleri, son verilerin ardından Fed'in faiz artırımı konusunda elinin rahatladığı beklentileri ile yükseliş eğilimini sürdürürken, 10 yıl vadeli tahvil faizleri yatay seyretti.

ABD 2 yıl vadeli tahvil faizleri, dün yüzde 2,2821 ile Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, dolar endeksinin geçen haftadan bu yana yükseliş eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Fed tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in, faizlerde değişikliğe gidilmeyen ve mart ayında yapılacak faiz artırımına işaret edilen ocak ayı toplantısına ilişkin tutanakların, dolar ve faizler başta olmak üzere tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. 

Avrupa tarafında, dolar karşısında gerileyen avrodan destek bulan pay piyasaları dün pozitif bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,55 azalışla 1,2339'a gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti.

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Letonya'nın en büyük bankalarından ABLV'nin tüm işlemlerini geçici olarak durdurma kararı alması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirten analistler, bugün Asya piyasalarında 1,2330 desteğinin altına gerileyen avro/dolar paritesinin, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti. 

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin şubat ayında 54'e gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi. Çin'de ise devam eden yeni yıl tatili dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor. 

Yurt içinde, dün artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle Borsa İstanbul'da artan satış baskısı, BIST 100 endeksinin yüzde 2,11 değer kaybetmesine neden oldu. Endeks, günü 113.433 puandan tamamlarken, analistler, destek olarak nitelendirdikleri 113.400 puanın kırılması durumunda 112.500 ve 111.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 115.500 puanın direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. 

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Fed tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları 
11.30 Almanya, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 
12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 
12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik 
17.45 ABD, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 
18.00 ABD, ocak ayı 2. el konut satışları 
22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları 


Etiketler

  • FED tutanakları
  • küresel piyasalar
‹ Önceki Haber 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor 14 şeker fabrikası özelleştiriliyor Sonraki Haber › Petrol fiyatları 64 doların üzerinde Petrol fiyatları 64 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.327 Değişim: 1,67% Hacim : 2.298 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 114.814 21.02.2018 Yüksek 115.473
Açılış: 115.021
3,7893 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7825 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6733 Değişim: -0,29%
Düşük 4,6603 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,94 Değişim: -0,35%
Düşük 161,52 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.