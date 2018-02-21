Piyasalar Fed tutanaklarını bekliyor

Tutanakların, dolar ve faizler başta olmak üzere tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğun veri akışına odaklandı.

ABD'de, resmi tatil dolayısıyla önceki gün kapalı olan piyasalar, dün haftaya düşüşle başladı. Veri gündeminin zayıf olduğu günde, Dow Jones endeksi yüzde 1,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. 2 yıl vadeli tahvil faizleri, son verilerin ardından Fed'in faiz artırımı konusunda elinin rahatladığı beklentileri ile yükseliş eğilimini sürdürürken, 10 yıl vadeli tahvil faizleri yatay seyretti.

ABD 2 yıl vadeli tahvil faizleri, dün yüzde 2,2821 ile Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, dolar endeksinin geçen haftadan bu yana yükseliş eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Fed tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in, faizlerde değişikliğe gidilmeyen ve mart ayında yapılacak faiz artırımına işaret edilen ocak ayı toplantısına ilişkin tutanakların, dolar ve faizler başta olmak üzere tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Avrupa tarafında, dolar karşısında gerileyen avrodan destek bulan pay piyasaları dün pozitif bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,55 azalışla 1,2339'a gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti.

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Letonya'nın en büyük bankalarından ABLV'nin tüm işlemlerini geçici olarak durdurma kararı alması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirten analistler, bugün Asya piyasalarında 1,2330 desteğinin altına gerileyen avro/dolar paritesinin, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin şubat ayında 54'e gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi. Çin'de ise devam eden yeni yıl tatili dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, dün artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle Borsa İstanbul'da artan satış baskısı, BIST 100 endeksinin yüzde 2,11 değer kaybetmesine neden oldu. Endeks, günü 113.433 puandan tamamlarken, analistler, destek olarak nitelendirdikleri 113.400 puanın kırılması durumunda 112.500 ve 111.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 115.500 puanın direnç olarak öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Fed tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

11.30 Almanya, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik

17.45 ABD, şubat ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı 2. el konut satışları

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

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