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Piyasalar Fed Başkanı Powell'ı bekliyor

27.02.2018 - 09:09

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pozitif görünüm korunurken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Fed Başkanı Powell, bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapılacak oturuma katılarak Kongre'deki ilk para politikası sunumunu gerçekleştirecek. Geçen hafta "şahin" olarak nitelendirilen toplantı tutanakları sonrası Powell'ın açıklamalarının, bankanın faiz artırımı patikasına ilişkin ipucu vermesi açısından piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Powell öncesi dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, ülke ekonomisinin sürdürülebilir şekilde daha hızlı büyümesinin Fed'in politika faizini yukarı itebileceğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise düşük faizlerin gelecek birkaç yıl için makbul olabileceği yönünde görüş bildirdi. Açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri, dün yüzde 2,83 ile iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 2,86 seviyelerinde dengelendi. New York borsasında endeksler ise teknoloji hisselerindeki hızlı artışın etkisiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 yükseldi.

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Analistler, ABD tarafında bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret ederek, Fed'in faiz artırımı patikasının hızlanabileceğine dair endişelerin arttığı bir ortamda Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların seyri açısından kritik nitelikte olduğunu vurguladı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yaptığı sunum takip edildi. Draghi, gelecek dönemde enflasyonun, para politikası önlemleriyle desteklenerek yükselişine kademeli biçimde devam etmesini beklediklerini belirterek, "Finans piyasalarında ve döviz kurlarında son dönemdeki dalgalanmaların orta vadede fiyat istikrarına etkileri yakından izlenmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı. Gelişmeler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, avro/dolar paritesi 1,23 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak şubat ayı Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ile Almanya enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Almanya ve Fransa'da gerileyen tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Asya borsalarında karışık bir görünüm izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içi tarafında ise dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif hava ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 118.500 puanın üzerine çıkarak günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,9 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 3,7755'e kadar geriledikten sonra bugün 3,78'in üzerinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat Ekonomik Güven Endeksi 
13.00 Avro Bölgesi, şubat Tüketici Güven Endeksi 
16.00 Almanya, şubat TÜFE 
16.30 ABD, ocak öncü dış ticaret dengesi 
16.30 ABD, ocak dayanıklı tüketim malları siparişleri 
18.00 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması 
18.00 ABD, şubat Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi 
18.00 ABD, şubat Conference Board Tüketici Güven Endeksi


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