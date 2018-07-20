Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini

Merkez Bankası'nın enflasyon göstergelerindeki kuvvetli bozulmayı dikkate alarak sıkılaştırma adımlarına devam etmesi, politika faizinde 100-125 baz puan artışa gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası PPK toplantısının sonuçları 24 Temmuz'da saat 14.00'da açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı Merkez Bankası'nın yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor. Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüyor.

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Reuters'ın görüşlerine başvurduğu ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

Odeabank Ekonomisti Şakir Turan, "Merkez Bankası'ndan temmuz ayında faiz artışı beslemekteki temel gerekçem enflasyon görünümündeki olumsuz tablonun Merkez Bankası'nın da beklentisinin ötesinde olması. Açıklanan Haziran enflasyon verilerinin TCMB'nin öngördüğünden de kötü bir görünüm içermesi nedeniyle faiz artışlarına devam etmesini bekliyorum. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki toplantıda bir hafta vadeli politika faizinin yüzde 17.75'ten yüzde 19'a yükseltileceğini öngörüyorum" dedi.

Turan "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fiyat istikrarı vurgusu ve enflasyonun orta vadeli seyri dikkate alındığında bir süre için TCMB'nin oldukça sıkı bir para politikası uygulaması gerekiyor. Bunun yanında ABD'de de faiz artışlarının devam edeceğini bir ortamda yılın kalanında sıkılaştırmanın haftalık repo faizini yüzde 20'ye ulaştıracak şekilde devam edebileceğini öngörüyoruz."

Tüketici fiyatları haziran ayında yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaştı. Manşet enflasyonunun yanı sıra çekirdek endeksler ve üretici fiyatları da sert yükseldi. Öte yandan TCMB'nin dün açıkladığı Temmuz beklenti anketinde de yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.28'den yüzde 13.88'e yükseldi.

Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yıl sonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğunu da teyit ediyor.

Bankacılar Merkez Bankası'nın Haziran enflasyon verilerinden yaptığı aylık değerlendirmeye atıfta bulunarak, bu görüşlerin enflasyonda bankanın da öngördüğünden kötü bir gidişata işaret ettiği şeklinde yorumluyorlar.

TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda Haziran'da enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığına dikkat çekilerek "TL'deki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele yayılan artışlar izlenmiştir. Bu gelişmede maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü etkiler de hissedilmiştir.

Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir biçimde yükselmiştir" görüşüne yer verilmişti. Morgan Stanley ise bu sabah yayımladığı notta daha önce faiz artışı yapılmayacağı yönündeki beklentisini 125 baz puanlık artışa revize etti.

Bu sabah yayımlanan notta TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz toplantısı, Orta ve Doğru Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki (CEEMEA) en önemli karar olarak nitelendirilirken beklentideki değişiklik için enflasyondaki yukarı yönlü sürpriz ve TL'deki zayıf seyir neden olarak gösterildi.

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