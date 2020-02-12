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Piyasalar bu verileri takip edecek

12.02.2020 - 09:38
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından pozitif seyrediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Kongresi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu dün başladı. Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesi para politikasındaki mevcut duruşun devam eden ekonomik büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefini destekleyeceğine inanıyor. Ekonomiye ilişkin veriler, bu görünümle büyük ölçüde tutarlı olduğu sürece para politikasının mevcut duruşu buna uygun kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Powell sonrası pay piyasaları pozitif görünümünü korurken, dolar endeksi, 99 sınırına kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçti. Dolar endeksi, böylece üst üste 6 gün süren yükseliş serisini sonlandırarak 98,7 seviyesinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi, önceki kapanış seviyesinden günü tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret konusundaki açıklamalar ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmeler piyasaların gündeminin odağında yer alıyor. İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi. İrlanda'da ise İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein'in, tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükselmesi sonrası Kuzey İrlanda'daki İngiltere ile birlik yanlısı kesimin kaygılı bekleyişi devam ediyor. 5 yıl içinde iki İrlanda’nın birleşmesi için bir referanduma gidilmesini isteyen Sinn Fein'in, seçim zaferinin ardından bu süreci hızlandıracak adımlar atması ihtimali bulunuyor.

Söz konusu gelişmelere karşın dün İngiltere'de açıklanan 2019 yılı 4. çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 1,1 ile beklentileri aşması sonrası borsalarda yükselişler görüldü. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise son 6 işlem günündeki yaklaşık yüzde 2'lik değer kaybı ile dün 1,0891'i görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1,09'un hemen üzerinde tutundu.

Asya tarafında, Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 1114'e, teyit edilen vaka sayısının 44 bin 653'e yükselmesine karşın bugün piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), koronavirüs salgınının petrol talebi ve piyasası üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle mevcut üretim kesintisini 2020 sonuna kadar uzatacağı, Rusya'nın da bu görüşü destekleyeceği haberleri ile dün yükselişe geçen petrol fiyatları bugün de artışını sürdürüyor. Dünkü yüzde 1,8'lik yükselişin ardından bugün Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 54,9 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, 3 işlem günü süren düşüşün ardından dün gelen tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 119.797,80 puandan tamamladı. Dün 6,00-6,05 bandında dalgalanması sonrası 6,0165'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti.

Bugün Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyaya destek çağrısında bulunduğuna dikkati çekti.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade ederek, ABD'nin konuyla ilgili açıklamalarının Türkiye'yi destekler nitelikte olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200 ve 117.000'in destek konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret endeksleri
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi


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