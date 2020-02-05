‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır

Piyasalar bu verileri takip edecek

05.02.2020 - 09:31 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, Çin'deki koronavirüsüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ile pozitif seyrederken, makroekonomik veri ve haber odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının, bugün gerçekleştirilecek oylama ile sona ererek gündemden düşmesi bekleniyor. Çin'deki koronavirüsüne ilişkin endişeler, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalarla hafifledi.

Bu gelişmeler ve son dönemde özellikle imalat sanayi başta olmak üzere açıklanan makroekonomik verilerin, küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri desteklemesi ile dün pay piyasaları hızlı yükseldi.

ABD'de dün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentileri karşılaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,44 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,10 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde karlılığa işaret etmesinin borsalarda alımları desteklediğini, dolayısıyla piyasaların 2019 yılı finansal tablolar ve makroekonomik verilere ilişkin hassasiyetinin arttığını ifade etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olmasına karşın borsalar, artan küresel risk iştahı ile hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.

Brexit sonrası, yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söylemesinin ardından konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, avro ve sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Koronavirüsünün yayılma hızının alınan önlemlerle ivme kaybetmesi ile dün yükselişe geçen Asya borsaları, bugün de pozitif seyrini sürdürüyor. Çin'de ekonomi yönetiminin piyasaları destekleme adımlarının da etkisiyle Şanghay bileşik endeksi bugün kapanışa yakın yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Çin Merkez Bankası, piyasaları desteklemeye devam ederek, dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de ve Japonya'da beklentilerin hafif altında kaldı.

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahına paralel alımların güçlenmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 2,43 değer kazanarak 122.136 puana çıktı. Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9810 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 122.200 ve 123.900 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü PMI
12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü PMI
12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü PMI
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar
16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı
16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi
17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü PMI
18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.585 Değişim: 0,37% Hacim : 12.482 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 121.906 05.02.2020 Yüksek 123.629
Açılış: 122.417
5,9861 Değişim: 0,11%
Düşük 5,9729 05.02.2020 Yüksek 5,9887
Açılış: 5,9793
6,5999 Değişim: -0,08%
Düşük 6,5855 05.02.2020 Yüksek 6,6156
Açılış: 6,6049
299,05 Değişim: 0,01%
Düşük 297,80 05.02.2020 Yüksek 300,76
Açılış: 299,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.