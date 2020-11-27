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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

27.11.2020 - 09:21
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için  zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu Kararı ile  şeffaflığı, öngörülebilirliği ve para politikasının etkinliğini  artırmak amaçlarıyla likidite yönetimi operasyonel çerçevesinde  değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika  faizinden yapılmasına karar verilmiş, fiyat istikrarı temel amacı  doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma  gerçekleştirilmiştir.

Bu defa parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak  amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar  verilmiştir. Buna göre;

i) Reel kredi büyümesine göre  farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının  yürürlükten kaldırılmasına,
ii) Zorunlu karşılık ve faiz/nema  oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,
iii) Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının  aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
iv) Türk lirası cinsinden zorunlu  karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak  uygulanmasına,
v) ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu  yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25  olarak uygulanankomisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine karar  verilmiştir.

Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları Mevduat/katılım fonu (yurt  dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya  kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli  %6

b) 6 aya kadar (6 ay  dâhil) vadeli %4

c) 1 yıla kadar vadeli  %2

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun  vadeli  %1 Müstakrizlerin fonları %6 Diğer yükümlülükler (yurt dışı  bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil)  vadeli  %6

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli  %3,5

c) 3 yıldan uzun  vadeli  %1

Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları Mevduat/katılım fonu (yurt  dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları  hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1  yıla kadar vadeli  %19 b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %13 Kıymetli  maden depo hesapları   a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar,

6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %22 b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun  vadeli %18 Müstakrizlerin fonları %19 Diğer yükümlülükler (yurt dışı  bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)  a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil)  vadeli %21 b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %16 c) 3 yıla kadar (3  yıl dâhil) vadeli %11 ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %7 d) 5  yıldan uzun vadeli %5

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının  aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin  yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler sonucunda aracılık maliyetleri azalacaktır.

Faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler, 27 Kasım 2020 tesis tarihinden  Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık  oranlarına ilişkin değişiklikler ise tesisi 25 Aralık 2020 tarihinde  başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren  geçerli olacaktır."


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