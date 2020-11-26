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Merkez Bankası'dan swap adımı

26.11.2020 - 09:39
Merkez Bankası'dan swap adımı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, TCMB, swap ihaleleri  limitini yüzde 50'denn yüzde 60'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs tarihli talimatıyla yüzde 40'tan yüzde 50'ye  yükselttiği limitini bir kez daha artırdı.

TCMB, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla  oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'si ile sınırlı olup diğer  limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında herhangi bir  limit uygulanamaz" hükmünün "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap  ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı  olup diğer limitlerden bağımsız olarak uygulanır. Banka bazında  herhangi bir limit uygulanamaz' şeklinde değiştirildiğini duyurdu.


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