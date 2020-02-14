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Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketi açıklandı

14.02.2020 - 15:52
Merkez Bankası şubat ayı beklenti anketi açıklandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon yüzde 10,06'a yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi ise, bir önceki ay 6.4079 TL iken, bu ay 6.4485 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,64 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,69'a yükseldi. 2020 Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,81'den yüzde 0,84'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01'den yüzde 10,06'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,54'ten yüzde 9,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,52'ye çıktı.

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Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki ay 6,4079 iken, bu ay 6,4485 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,5108'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 38,5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 13 milyar 783,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 18 milyar 316,7 milyon dolardan 19 milyar 601,6 milyon dolara ulaştı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 11,02 OLDU

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükselirken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 11,31'den yüzde 10,91'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,02 ve yüzde 9,63 olarak kayıtlara geçti.


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