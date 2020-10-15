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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

15.10.2020 - 12:26
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 12 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi. İhaleye, 36 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 13,25, en yüksek basit faiz yüzde 13,26 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 14,09 ve en yüksek bileşik faiz yüzde 14,10 seviyesinde gerçekleşti.

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