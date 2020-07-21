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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

21.07.2020 - 12:19
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 37 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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