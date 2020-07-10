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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

10.07.2020 - 12:31
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhaleye 12 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.


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