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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

11.02.2020 - 12:12
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

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