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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

27.03.2017 - 10:31

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

Piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Cuma günü yüzde 11.33 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyetinin yüzde 11.30 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor.

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TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyonlarını bugün 5 milyar TL olarak belirledi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,285.6 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar Cuma günü geç likidite penceresi imkanından 54,163 milyon TL, GLP repo imkanından 22 milyar TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 488.8 milyon TL oldu.

TCMB verilerine göre, piyasa 62,090.7 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 24,864.7 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 60,215.4 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 17,772.4 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.


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