Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 35 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 ve 3 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira ve 14 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi. İhalelere 122 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler