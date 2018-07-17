Merkez Bankası piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi. İhaleye 14 milyar 738 milyon liralık teklif geldi.
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AA'nın haberine göre; ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
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