Merkez Bankası piyasaya 6 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi. İhaleye 14 milyar 738 milyon liralık teklif geldi.

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AA'nın haberine göre; ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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