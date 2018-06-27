Merkez Bankası piyasaya 25 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhaleye 37 milyar 898 milyon liralık teklif geldi.

AA'nın haberine göre: İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.