Merkez Bankası piyasaya 22 milyar lira verdi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi. İhaleye 34 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.