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Merkez Bankası piyasaya 21 milyar lira verdi

18.07.2018 - 12:59 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası piyasaya 21 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ihaleye 34 milyar 662 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.


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