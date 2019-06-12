Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24'te sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir"