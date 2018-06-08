Merkez Bankası 1.5 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açtı
Merkez Bankası, 1.5 milyar dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı, TL faizini yüzde 17.75'e yükseltti.
Merkez Bankası (TCMB) 22 Haziran hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı bugün 1.5 milyar dolar olarak belirlerken; TL depo faizini de dünkü faiz artışına paralel yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e yükseltti.
TCMB, ihalede dolar faiz oranını ise yüzde 1.75 olarak korudu.
Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısında beklentilerin ötesinde bir artışla haftalık repo faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti. Böylece TCMB'nin 2017 başından bugüne gerçekleştirdiği faiz artışı 950 baz puana ulaştı.
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