Mayıs çift yönlü hareketlerin olacağı bir ay olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni aya belirgin bir negatif hava ile başladı. Geçtiğimiz aylarda piyasalar nasıl hareket etti? Mayıs ayı neden negatif başladı? Gündemin manşet haberi ise iki büyük merkez bankasının yaptığı değerlendirme...

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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