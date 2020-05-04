‹ Önceki Haber Hazine 8.83 milyar lira borçlandı Hazine 8.83 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › Kimya sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı Kimya sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı

Mayıs çift yönlü hareketlerin olacağı bir ay olacak

04.05.2020 - 16:29
Mayıs çift yönlü hareketlerin olacağı bir ay olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni aya belirgin bir negatif hava ile başladı. Geçtiğimiz aylarda piyasalar nasıl hareket etti? Mayıs ayı neden negatif başladı? Gündemin manşet haberi ise iki büyük merkez bankasının yaptığı değerlendirme...

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.842 Değişim: -2,24% Hacim : 8.899 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.306 04.05.2020 Yüksek 100.254
Açılış: 100.254
7,0459 Değişim: 0,53%
Düşük 6,9956 04.05.2020 Yüksek 7,0521
Açılış: 7,0086
7,6829 Değişim: -0,27%
Düşük 7,6562 04.05.2020 Yüksek 7,7116
Açılış: 7,7038
386,41 Değişim: 0,76%
Düşük 381,66 04.05.2020 Yüksek 387,69
Açılış: 383,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.