Küresel piyasalarda ana trend değişiyor mu? | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar açılışta ilk değerler olarak güçlü negatif düşüşü gösteriyor. Sebep ise küresel salgında vaka sayılarının artışa geçmesiyle ilgili resim olarak görünüyor. Peki, küresel piyasalarda ana trend değişiyor mu?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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