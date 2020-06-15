‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

Küresel piyasalarda ana trend değişiyor mu?

15.06.2020 - 17:56 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda ana trend değişiyor mu? | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar açılışta ilk değerler olarak güçlü negatif düşüşü gösteriyor. Sebep ise küresel salgında vaka sayılarının artışa geçmesiyle ilgili resim olarak görünüyor. Peki, küresel piyasalarda ana trend değişiyor mu?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.556 Değişim: -0,25% Hacim : 15.194 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 108.716 15.06.2020 Yüksek 110.067
Açılış: 109.393
6,8478 Değişim: 0,49%
Düşük 6,8141 15.06.2020 Yüksek 6,8621
Açılış: 6,8147
7,7523 Değişim: 1,03%
Düşük 7,6457 15.06.2020 Yüksek 7,7604
Açılış: 7,6736
380,01 Değişim: 0,17%
Düşük 374,73 15.06.2020 Yüksek 380,81
Açılış: 379,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.