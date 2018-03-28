Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin "ticaret savaşları"nı kızıştıracağı beklentileri ile negatif bir seyir izliyor.

ABD'de Trump yönetimi, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını bildirmesine karşın, Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme konusunda yeni adımların atılabileceği haberleri bu sektör hisselerinde satış baskısına neden oldu. Dün bu gelişmeler ve açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalması sonrasında teknoloji hisselerindeki satışların genele yayıldığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,43, S&P 500 endeksi yüzde 1,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,93 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, açıklanan ekonomi güven endeksi beklentilerin altında kalırken, Almanya'da ithalat fiyat endeksi şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi. Bu gelişmelere karşın ABD piyasalarında negatif seyir güçlenmeden kapanan Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında başlayan satış eğilimi Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayarak analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,19 azalışla 116.197 puandan tamamladı.

Dün 3,9820'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor. Analistler, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırılması ve yapılan uluslararası açıklamalarla jeopolitik risklerin azaldığını, buna karşı küresel piyasalarda artan oynaklığın Türk lirası varlıkları üzerinde de etkili olduğunu ifade etti. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde,Türkiye ile Suriye'de yapılan iş birliğinin arttırılması gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, 4. çeyrek 2017 Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 4. çeyrek 2017 kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

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