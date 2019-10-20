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Kayıplar geri alınıyor

20.10.2019 - 08:42
Kayıplar geri alınıyor | Piyasa Haberleri

Piyasalarda Suriye konusuna bağlı türbülans, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya bağlı olarak yerini toparlanmaya bıraktı ve kayıplar geri alınmaya başlandı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Borsa yükseldi, döviz kurları ve gösterge faiz geriledi. Türkiye’nin risk primi (CDS) tekrar 400 seviyesinin altına 370 seviyelerine kadar çekildi. İlk olumlu ve sert tepkinin ardından yine de anlaşmanın fiilen işlerlik kazanması için salı günü beklenecek. Aksi yönde yeni bir gelişme olmaz ise piyasalar diğer gündem konularına dönüp farklı fiyatlama moduna geçebilir. İlk aşamada 24 Ekim Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı var. Suriye gündemi nedeniyle faiz indirim beklentileri zayıflamış ve bir tereddüt oluşmuştu. Döviz kurlarındaki düşüş ve piyasalarda rahatlama ile faiz indirim beklentisi tekrar güç kazandı. Piyasalar bir puanlık indirim bekliyor. Aynı gün yine Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Uzun bir süredir Avrupa Merkez Bankası’nın tavrı parasal genişleme ve düşük faizden yana. Son yayınlanan toplantı tutanaklarında da bu beklentiyi teyit eden ifadeler mevcut. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası da benzer yönde. Fed Başkanı Powell’ın hem faiz indirimi hem de her ne kadar parasal genişleme olarak görülmemesi yönünde uyarılar yapılsa da aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımlarına ilişkin açıklamaları malum.

BREXIT SÜRPRİZİ

Diğer bir gelişme de ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde belli konularda anlaşma sağlanması. Ayrıca Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit konusunda anlaşma sağlanması dış piyasalardaki iyimserliği artırdı. Faiz indirim beklentileri ve ABD-Çin anlaşmasının bir önceki haftanın bakiyesi olarak kabul edersek geçen haftanın sürprizi Brexit oldu. Brexit konusundaki mutabakat ile Euro ve sterlin değer kazanırken ABD doları zayıfladı. Doların değer kaybı ise altın (ons/dolar) fiyatına yükseliş olarak yansıdı. Ancak altındaki kısa süreli yükseliş hamlesi zayıf kaldı. Bunu ABD uzun dönem bono faiz oranlarındaki tepki yükselişinin korunması, güvenli liman ihtiyacındaki zayıflama ve artan risk iştahı gibi bazı nedenlere de bağlamak mümkün. ABD-Çin, Brexit ve Suriye konusundaki anlaşmayı da dahil edersek piyasaların bir süredir etkisinde kaldığı jeopolitik risklerin oldukça azaldığı söylenebilir. Önümüzdeki günlerde piyasa fiyatlaması açısından gündem daha çok ekonomi ağırlıklı olacaktır. Yine aksi yönde bir gelişme olmaz ise diye eklemek lazım, çünkü piyasaların ne diyeceği kestirilemeyen Trump gibi bir riski var.

BEKLENTİLER OLUMLU

Ekonomi noktasında küresel ekonomideki yavaşlama en temel problem. Çin üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 6 olarak gerçekleşti ki son 30 yılın en düşük rakamı. Gerçi son yıllarda Çin ekonomisindeki soğuma biliniyordu ama ticaret savaşlarının bu gelişmede payı olduğunu da tahmin etmek zor değil. Bakalım küresel ekonomideki yavaşlamaya faiz indirimleri ve parasal genişleme politikaları ne ölçüde çare olacak? Türkiye ölçeğinde faizlerdeki düşüşün emareleri az çok ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bunu eylül ayına ait öncü göstergelerden konutta biraz da otomobil satışlarında görmek mümkün. Ancak işsizlik ve sanayi verilerinde henüz görmedik. Düşen faizlerin etkisini ölçmek açısından her iki veri için eylül ve sonraki aylara ilişkin sonuçlara bakmak gerekecek. Fakat Türk ekonomisi için büyüme ve toparlanma ile ilgili beklentilerin olumlu yönde değiştiğini IMF ve yabancı yatırım beklentilerinde de görmek mümkün. Bütçe ve Hazine nakit dengesi açıklarındaki artış dikkat çekici ve borçlanma gereğini artıran bir durum. Piyasalarda olumsuz bir haber akışı olmaz ise toparlanma çabaları sürebilir.

BORSADA SERT DALGALANMA

BORSADA sert düşüş aynı şekilde tepki alımlarıyla karşılaştı. İlk dirençler 99.400-101.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 103.000 ve 105.000-106.000 seviyelerinde. İlk destekler ise 98.000 ve 96.000-95.000 seviyelerinde. Boşluk (gap) açısından 96.000-95.000 daha önemli. Endekste sert yükselişe bağlı olarak direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir.

DOLAR/TL KURU TEKRAR DESTEKLERİNE YÖNELDİ

Dolar/TL kurunda tepki yükselişi sonrası gelen satışlara bağlı olarak tekrar yönünü destek noktalarına çevirdi. İlk destekler 5.75-5.72 ve 5.68 seviyelerinde görülürken dirençler ise 5.83 ve 5.93-5.95 seviyelerinde bulunuyor. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.


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