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Hollanda bankadan 'Türk Lirası' değerlendirmesi

28.03.2018 - 14:01 | Son Güncelleme :
Hollanda bankadan 'Türk Lirası' değerlendirmesi

Rabobank raporunda Türk Lirası'nın Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa piyasaları arasında en kırılgan para birimi olduğu belirtildi.

Hollanda merkezli finans kuruluşu Rabobank gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, kaleme aldığı raporda Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa (CEEMEA) paralarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Doları karşısında bu ay sadece Türk Lirası ve Rus Rublesi'nin değer kaybettiği belirtilen raporda, “Yine de mevcut küresel ortamda diğer CEEMEA paraları üzerindeki satış baskısının büyük bir ihtimalle artacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz” ifadesi yer aldı.

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Raporda, “MSCI Gelişen Piyasa Hisse Senedi Endeksi de yakından takip ediyoruz. Yukarı yönlü trendin altına doğru bir kırılma riskli varlıklardan sermaye çıkışının hız kazanacağına ilişkin bir gösterge olur” dendi. Böyle bir durumun CEEMEA paraları üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekildi.

Türk Lirası'nın hala en kırılgan CEEMEA parası olduğunun altı çizilen raporda, benzer paraların da riskten kaçış algısındaki artıştan kaynaklı baskıya daha fazla dayanamayabileceği söylendi.


Etiketler

  • Rabobank
  • Döviz stratejisti
  • Gelişen piyasalar
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