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Hazine'den girişim sermayelerine 2 milyar TL kaynak

05.06.2018 - 17:19
Hazine'den girişim sermayelerine 2 milyar TL kaynak

Hazine 2023 sonuna kadar girişim sermayesi fonlarına 2 milyar TL'ye kadar kaynak aktarabilecek.

Hazine'nin girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Karara göre Hazine 2023 yılı sonuna kadar girişim sermayesi fonlarına kur farkları hariç 2 milyar liraya kadar kaynak sağlayabilecek.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, her bir girişim sermayesi fonuna taahhüt edilecek tutar fonun toplam taahhüt tutarının yüzde 30'unu geçemeyecek.

Hazine'den kaynak sağlayacak fonlar tütün ve alkollü içecekler üretimi, savunma sanayi hariç silah ve cephane üretimi, gayrimenkul, altyapı yatırımları ve Hazine ile imzaladıkları protokolde yasaklı faaliyet olarak belirlenen alanlardaki şirketlere yatırım yapamayacak.


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