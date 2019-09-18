Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvili ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine altına dayalı kira sertifikası ve altın karşılığı tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, doğrudan satış yönetimiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfalı altı ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16.962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ve altı ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3.985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildiği belirtildi.

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