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Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

06.07.2020 - 14:39 | Son Güncelleme :
Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temmuz-eylül dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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