‹ Önceki Haber ABD Başkanı Trump'tan 'ticaret görüşmeleri' açıklaması ABD Başkanı Trump'tan 'ticaret görüşmeleri' açıklaması

Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi

03.12.2019 - 17:41
Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi" 2020 yılı için revize edildi.

Bu kapsamda, gelecek yıl sisteme yeni dahil olmak isteyenler ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankaların 11 Aralık 2019 tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Bu kapsamda, piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor.

Öte yandan, üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,2 milyar liranın altında olmaması önem taşıyor. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbula tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması kriteri aranacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.790 Değişim: -1,12% Hacim : 12.037 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 106.790 03.12.2019 Yüksek 108.777
Açılış: 107.873
5,7427 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7308 03.12.2019 Yüksek 5,7651
Açılış: 5,7418
6,3681 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3484 03.12.2019 Yüksek 6,3914
Açılış: 6,3664
273,03 Değişim: 1,04%
Düşük 269,67 03.12.2019 Yüksek 274,36
Açılış: 270,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.