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Hazine dolar cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

25.08.2020 - 08:51
Hazine dolar cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapılacak.

DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve talepler 26 Ağustos saat 14.00'e kadar Bakanlığa iletilecek. Söz konusu ihraçta, asgari talep tutarı nominal olarak 10 bin ABD doları olacak, senetler 1000 ABD doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 26 Ağustos Çarşamba günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla bildirilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, 28 Ağustos Cuma günü en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.


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