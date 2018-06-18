Hazine 6,7 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 721,9 milyon lira borçlandı.

Hazine'nin, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği 5 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında reel faiz yüzde 3.17 oldu.

Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

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Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz sonuna kadar 35 milyar TL'lik borçlanmanın yapılacağı yüklü ihale/itfa takviminin öncesinde seçim öncesi artan harcamaların da endişesiyle son iki ayda 410 baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi valörde son işlemde son işlemde saat 15.08 itibarıyla yüzde 16.70 seviyesinde bulunuyor.