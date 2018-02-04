Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta döviz yatırımcısına kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100 ) endeksi, haftayı yüzde 2,14'lük kayıpla 118.119,40 puandan kapattı. Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 2,71'lik azalışla 142.923,02 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,41'lik düşüşle 130.919,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,28'lik kayıpla 83.746,91 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 3,54'lük azalışla 185.632,77 puana geriledi.

Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 0,48'lik artışla 137.457,10 puana yükseldi.

DENİZBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi DenizBank olurken, şirket hisseleri yüzde 73,52 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 24,15'lik artışla Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret, yüzde 23,10'luk yükselişle de Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,82 ile Metemtur Otelcilik oldu. Bu hisseyi yüzde 12,56'lık düşüşle Sönmez Filament, yüzde 11,47'lik azalışla da Yayla Enerji Üretim Turizm takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 50 milyar 484 milyon lirayla Garanti Bankası, 46 milyar 77 milyon 266 bin 660 lirayla Koç Holding, 42 milyar 600 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 161,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,92'lik düşüşle 1082 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,24'lük artışla 3,7650 lira olurken, euronun satış fiyatı yüzde 0,32'lik primle 4,6840 liraya yükseldi.

Geçen hafta 5,3490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,52'lik azalışla 5,3210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,47'lik artışla 4,0340 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile karma ve değişken fonlar oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.