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Haftanın kazandıranı belli oldu

21.07.2018 - 21:44
Haftanın kazandıranı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,65 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL de yüzde 1,08 değer kaybetti.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,65 kazandırırken, altın yüzde 2,17, dolar yüzde 1,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.169,41, en düşük ise 89.165,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,65'lik artışla 94.082,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 189,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,17 düşüşle 1.265,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 317,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 309,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 4,7810 liraya, avro da yüzde 0,43'lük düşüşle 5,6070 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96, yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile hisse senedi fonları oldu.


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