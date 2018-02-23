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"Güçlü Euro'ya dikkat"

23.02.2018 - 10:30 | Son Güncelleme :

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Smets, güçlü Euro'ya dikkat çekti.

Euro/Dolar paritesinde son 1 aylık bant yaklaşık 1,23-1,25 bandında şekillenirken Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Jan Smets'ten açıklama geldi. Smets, "Euronun güçlü olması dikkat çekici bir durum" dedi.

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Smets, eurodaki güçlü seyri ECB politika yapıcıları için dikkat noktası olarak gösterdi. Ayrıca Smets, "ECB'nin enflasyon hedefine yaklaşmasını destekleyen güçlü euro değil" diyerek de Banka'nın para politikası açısından kura bakışını yansıttı. Smets, Brüksel'deki açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: "Döviz kurları dikkat çekiyor. Döviz piyasalarındaki oynaklık da öyle"

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Euro/Dolar saat 10.45 itibarıyla düne göre yüzde 0,29 düşüşle 1,2289 seviyesinde hareket ediyor.


Etiketler

  • euro/dolar
  • politika yapıcıları
  • Döviz kurları
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