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Gözler yeni zirvede! Piyasalar nasıl hareket eder?

20.07.2020 - 12:47 | Son Güncelleme :
Gözler yeni zirvede! Piyasalar nasıl hareket eder? | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı negatif başladı. Manşette ise Avrupa Liderler Zirvesi var. Zirveden henüz bir uzlaşma çıkmadı. Ancak uzlaşmanın zemini var, bu da oldukça önemli. Piyasalar yeni zirveyi takip edecek.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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