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Gözler enflasyon ve büyümede

01.12.2019 - 15:46 | Son Güncelleme :
Gözler enflasyon ve büyümede | Piyasa Haberleri

Piyasalarda iyimserlik sürüyor. Son haftalarda yazıya genelde böyle başlıyoruz. Gelişmeler de bu yönde cereyan etti.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Borsada çıkış sürerken döviz kurları sakin, gösterge faiz oranı ise düşüşte. Ama olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması ve piyasaları taşıyacak yeni beklenti ihtiyacının henüz karşılanmaması nedeniyle artık ‘temkinli iyimserlikten’ söz etmek daha doğru olacak. İç piyasalarda beklentiye dönüşebilecek gelişmelere baktığımızda ilk akla faiz düşüşlerinden güç alan ekonomideki dengelenme ve toparlanma sinyalleri geliyor. Ancak ekonomideki büyümenin piyasalar için ciddi beklentiye dönüşmesi, ilgili verilerin birkaç dönem (3-5) teyit vermesi daha açık anlatımla “sürdürülebilir” olması önemli olacak. Faiz düşüşlerinin tek başına ekonomideki büyümeyi taşımasına ilişkin soru işaretlerine ve satın alma gücündeki artışın bu noktadaki önemine geçen haftaki yazımızda yer vermiştik. Ayrıca bankalardaki döviz mevduatında çözülme bu bağlamda önemli olacak. Ancak 22 Kasım haftasında 970 milyon dolar artışla yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 195 milyar dolara ulaştı.

ABD BÜYÜYOR

Dış piyasalarda ise “Batı cephesinde yeni bir şey yok” desek yeridir. Yine ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anlaşma beklentileri ve Merkez Bankası kaynaklı gelişmelerle düşük faiz, parasal genişleme politikaları var. Dış borsalar düşük faiz ortamından fazlasıyla memnun ve Dow Jones Endeksi (ABD) yeni rekorlar deniyor. Dax Endeksi (Almanya) ise tarihi zirvelerine oldukça yaklaştı. Borsa İstanbul’da hisse bazında ciddi sayılabilecek primler oluştu. Borsaların yıl sonu hareketliliğini (rallisini) eklemek yerinde olacak. Piyasa bozucu bir haber akışı ve gündem olmaz ise borsalar genelde yıl sonu bir hareketlilik yaşar. Ekonomik verilerin borsalara desteği de söz konusu tabi ki. Geçen hafta açıklanan ABD büyümesi (GSYH) yüzde 2.1 gerçekleşti. Beklenti 1.9 idi. Son veriler ABD’nin ticaret savaşından görünenden daha az etkilendiği gösteriyor. ABD işsizlik oranı (%3.6) son 50 yılın en düşük seviyelerinde. ABD Başkanı Trump’ın birçok tutum ve açıklamaları eleştiri almasına rağmen ekonomi karnesi iyi sayılır. Ayrıca küresel ekonomide yavaşlama sinyallerine karşılık ve Çin son 30 yıllın en düşük büyümesine gerilerken.

GÜNDEM NATO ZİRVESİ

İç ekonomik gündemde ise 2 Aralık’ta 2019 yılı 3.Çeyrek büyümesi (GSYH), 3 Aralık’ta kasım enflasyon verileri var. Büyümede (GSYH) yüzde 1 artış, enflasyonda ise aylıkta yüzde 0.80, yıllıkta yüzde 11 gibi bir piyasa beklentisi hakim. Bilindiği üzere kasım ayında yıllık enflasyonda baz etkisinin tersine dönmesi nedeniyle tekrar çift haneye geçiş bekleniyor. Hatırlanırsa TCMB Başkanı Murat Uysal, 2019 enflasyon beklentisini yüzde 12 olarak açıklamıştı. Ekonomik büyüme ile ilgili beklentiler ise daha çok 2020’ye ertelenmiş durumda. Yüzde 3-4 gibi beklentiler hakim. Önemli gündemler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı 3-4 Aralık’taki NATO zirvesi de var. Son haftalardaki yabancı işlemelerine bakıldığında tahvil bonodan çıkıp hisse senetlerine giriş yönünde bir eğilim söz konusu. TCMB kayıtlarına göre 22 Kasım itibariyle son dört haftada yabancı yatırımcılar 258 milyon dolarlık tahvil bono satışına karşılık 400 milyon dolarlık hisse senedi almışlar. Ancak borsadaki çıkışa yabancı katkısı zayıf. Alternatif piyasalar arasında bu dönem kazançlar daha çok hisse senetlerinde oluşuyor. Döviz yatayda ve faiz ise düşüşte. ABD başkanı Trump’ın azil süreci ve Türkiye-ABD ilişkileriyle S-400 konusunda iyice belirginleşen görüş ayrılıklarına bu aşamada duyarlılık zayıf. Piyasalarda olumlu hava korunuyor.

BORSA ÇIKIŞ TRENDİNDE

BORSADA çıkış hareketi dalgalı seyirle birlikte devam ediyor. 108.500-109.000 ilk direnç seviyeleri olarak görülürken bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 111.000 ve 113.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk destek ise 106.000 seviyesinde. Çıkışın devamı açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Sonraki destekler 105.000-104.700 ve 103.000 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ YÜKSELİŞİ ZAYIF

DOLAR /TL kurunda destek seviyelerinde görülen tepki yükselişi güç kazanamadı. 5.79 ilk direnç olarak görülürken çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 5.84-5.93 seviyelerinde bulunuyor. İlk destekler ise 5.68 ve 5.64 seviyelerinde. Bu seviyelere geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.


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