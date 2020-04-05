Geçen hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62, altının gram satış fiyatı yüzde 3,48, dolar/TL yüzde 3,73, avro/TL de yüzde 1,84 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 90.408,82, en düşük 86.815,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,62 artarak 89.552,61 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,48 kazançla 347,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,40 değer kazanarak 2.312,00 lira oldu. Geçen hafta 546 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 565 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,73 değer kazancıyla 6,6980 lira, avro da yüzde 1,84 artışla 7,2330 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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