Fed faiz kararını açıkladı! İşte doların tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed, para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltti.

Fed uzun vadeli faiz projeksiyonlarını değiştirmedi. 2019'da 3, 2020'de ise 1 faiz artırımı öngörüyor. Fed'in bu yılın devamı için ise 2 faiz artışı daha beklediği belirtildi.

Fed, 2018 için enflasyon projeksiyonunu yüzde 2.1'e çıkardı, enflasyonun 2019 ve 2020'de yüzde 2.1 olmasını bekliyor. Çekirdek enflasyon için 2018 projeksiyonunu yüzde 2 'ye çıkardı.

"KARAR METNİ NORMALLEŞMEYİ YANSITIYOR"

Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı gerçekleştiren Powell; "Son enflasyon verisi oldukça cesaretlendirici. Enflasyon yüzde 2 hedefine yaklaştı. Ekonomik koşullar destekleyici olmayı sürdürüyor. Her toplantıda para politikasını yeniden değerlendiriyoruz. İşsizlik ve enflasyon oldukça düşük seviyelerde ve ekonomi iyi bir seyirde. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Karar metni normalleşmeyi yansıtıyor" açıklamasında bulundu.

Toplantıdan önemli noktalar;

* Para politikası duruşu genişlemeci kalmaya devam edecek.

* İşgücü piyasası güçlenmeye devam etti.

* Ek faiz artışları yüzde 2 enflasyon hedefi ve büyümeyle bağıntılı olacak.

* Harcamalar arttı, yatırımlar güçlü artmaya devam etti.

* Uzun vadeli enflasyon beklentileri hafif değişti.

* Fed üyeleri 2018'de toplam 4 faiz artışı öngörüyor.

* Fed kararı öncesi yüzde 2.94 seviyesindeki ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.98 seviyelerine geldi.

* Fed'in medyan politika faizi beklentisi 2018 sonu için yüzde 2.4, 2019 sonu için yüzde 3.1 oldu.

* Fed 2018'de toplam 4 faiz artışı bekliyor.

* Fed 4. çeyrek işsizlik beklentisini Mart'taki yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya revize etti.

FED YETKİLİLERİNİN 2018 FAİZ ARTIRIMI SAYISI BEKLENTİSİ 4'E YÜKSELDİ

Fed'in noktasal grafiğine göre politika yapıcıların 2018 yılına ilişkin toplam faiz artırımı sayısı medyan beklentisi dörde yükseldi.

Fed'in fonlama faizinde 25 baz puanlık artırıma gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor olmasına karşın, Fed yetkililerinin 2018 yılındaki faiz artırımı sayısına ilişkin tahminlerine yönelik beklentiler farklılık gösteriyordu.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru gün içinde en düşük 4.5834’ü, en yüksek 4.6978’i gördü. Fed faiz açıklamasıöncesinde 4.63 seviyesinde seyreden Dolar/TL kuru faiz açıklaması sonrasında 4.66 seviyesini gördü. Dolar/TL kuru ardından 4.65 seviyesine gevşedi.

BEKLENTİLER DE ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Fed'in faiz artışı yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Faiz oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 1.75-2 aralığına çekilmesi bekleniyordu.

YILIN İKİNCİ FAİZ ARTIŞI

Fed’in bugünkü faiz artışı kararıyla yılın ikinci faiz artışı gerçekleşmiş oldu. İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Öncesinde ise, 13 Aralık 2017'de yine 25 baz puanlık faiz artırımına gidilmişti.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Fed bir önceki toplantısını 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 30 Temmuz-31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası krediderecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.