Faiz indirimi bekleniyor | Piyasa Haberleri

Yılın son faiz toplantısı yarın (perşembe) yapılacak. Piyasada Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirim olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; toplantıda politika faizinde kesin indirim olacağı, 150-200 baz puan arasında bir indirim olabileceği tahmin ediliyor. Yılın bitmesiyle gelecek yıl artık PPK toplantıları da aylık bazda yapılmaya başlanacak. Bu ayın başında açıklanan kasım ayı enflasyonu piyasa beklentisinin altında yüzde 0.38 oldu. Böylece yıllık enflasyon da yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) enflasyonun yılı yüzde 12 ile tamamlayacağı öngörülmüştü. Kasım ayı enflasyonun ardından yıllık enflasyonun yüzde 12’lik hedefin altında gerçekleşeceğine ilişkin tahminler yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önceki akşam katıldığı TRT canlı yayınında, 2020’de tek haneli enflasyon rakamına ulaşılacağını belirterek, “Faizde de tek haneli rakama 2020’de geçiyoruz, geçeceğiz. Bu neyi getirecek yatırımı getirecek, istihdamı getirecek, üretimi, rekabeti ve böylece başarıyı getirecek” demişti. Merkez Bankası’nın kredi büyümesini teşvik etmek için zorunlu karşılıklarda attığı adımlar piyasa beklentisinin üstünde bir faiz indirimi ihtimalini de gündeme getiriyor.

200 BAZ PUAN OLUR MU?

Piyasa beklentisi yarın yapılacak toplantıda 150 baz puanlık bir indirim olacağı yönünde. Enflasyondaki gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ve kredi büyümesine ilişkin atılan adımlar nedeniyle 200 baz puanlık indirimin de piyasa tarafından satın alındığı, süpriz olmayacağı dile getiriliyor. Politika faizi şu anda yüzde 14. Eğer 150 baz puanlık indirim olursa politika faizi yüzde 12.50’ye gerileyecek. Eğer 200 baz puan olursa da politika faizi yüzde 12 olacak.

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın, faiz indirimlerini önden yüklemeli yaptığını ve cari enflasyonu değil ileriye dönük beklentileri dikkate aldığını belirterek, şöyle devam etti: “MB Beklenti Anketi’nde son aylarda 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerinde belli oranda iyileşme görülmekte… Yüzde 12’lik 2019 beklentisi yer çok kısıtlı gibi gösteriyor, ancak beklenen enflasyon Merkez Bankası’na biraz daha hareket alanı tanıyor. 100-150 baz puan indirim skalasında yoğunlaşan beklentiler var, bunun ötesi fazla olarak algılanabilir. Tabii tek haneli faiz yönlendirmesi için enflasyonun buna ne kadar izin vereceği konusu çok önemli. Para politikası şu anda büyümeyi destekliyor, ancak enflasyonu artırmamak için mali politika tarafında dengeyi sağlamak gerekiyor. Daha önce 100 baz puan civarında faiz indirimi beklentileri toplanmıştı, biz ise son gerçekleşmeden sonra 150 baz puan faiz indirimi gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”

Etiketler